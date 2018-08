Scomparsi in Spagna, si cercano due giovani di Busto Arsizio

Non si hanno più notizie da diversi giorni di due giovani di Busto Arsizio di 19 e 20 anni, partiti per il Cammino di Santiago che avrebbero dovuto percorrere in bicicletta.

I due scomparsi sono Christian Smeragliuolo (20) e Loren Sartori (19), entrambi di Busto Arsizio. I rispettivi genitori hanno presentato la denuncia di scomparsa ai militari di piazza XXV Aprile nella mattinata del 17 agosto. L’ultimo segnale della loro presenza in Spagna risale alla notte tra il 15 e il 16 quando sono giunti a Barcellona e hanno consumato un pasto al Mc Donald del Villaggio Olimpico. Dopo l’ultimo messaggio inviato a Christian (Siamo a 2 ore da Barcellona, scriveva) il nulla, i telefoni spenti, nessun messaggio è stato più inviato: «».

Roberto, il padre di Loren, è preoccupatissimo: «Non è da loro, si facevano sentire più volte al giorno» – e lancia un appello a chiunque possa averli visti, «Contattate le autorità, vogliamo solo sapere se stanno bene». I Carabinieri di Busto sono riusciti, tramite Interpol, a risalire all’uso della carta di credito ma non possono fare molto di più in quanto l’autorità che è chiamata ad intervenire è quella spagnola.

Christian ha i capelli scuri, porta la barba e i baffi, è alto 1,75 e pesa 62 kg; Loren è binda, alta 1,60 e pesa 52 kg. Erano in sella a due bici, lui una mountain bike B-Twin nera e lei una mountain bike grigia di marca Decathlon.