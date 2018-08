Scontro auto-bici alla Cassina Ferrara

E’ stato portato all’ospedale San Carlo di Milano in elisoccorso il ciclista 23enne che sabato mattina è stato protagonista dello scontro avvenuto tra via Stoppani e via Miola.

L’impatto è avvenuto tra una Mercedes che stava svoltando a sinistra, da via Stoppani a via Miola, e un ciclista che procedeva in direzione di Solaro. L’impatto è stato violento: un pezzo del caschetto che indossava il ciclista si è spaccato al contatto con il montante della portiera della vettura.

Il conducente, un 42enne saronnese, si è subito fermato a prestare aiuto al ciclista che non ha mai perso conoscenza. Sul posto la polizia locale, un’ambulanza e l’elisoccorso che ha trasferito il 23enne di Cantù all’ospedale San Carlo di Milano. I vigili hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro.