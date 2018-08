Scontro auto moto in via Como: tre feriti, arriva l’Elisoccorso

Brutto incidente streadale oggi pomeriggio in via Como, lo stradone che da Venegono Superiore Porta a Binago.

Poco dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno sccoter si sono scontrati all’altezza della prima curva, alla fine della salita di via Como.

Tre le persone ferite: due uomini di 35 e 39 anni, e una donna di 35.

Sul posto quattro ambulanze e l’elisoccorso decollato dalla base di Como.

Ad avere la peggio il guidatore dello scooter, che è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Gli altri feriti sono stati portati uno all’ospedale Sant’Anna di Como (in codice giallo) e l’altro all’Ospedale Galmarini di Tradate in codice verde.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi del soccorso medico, i Carabinieri di Tradate che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e regolato la circolazione stradale.