Scontro tra due auto: coinvolte sette persone

Sette persone sono rimaste coinvolte nello scontro tra due auto. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.40 nella principale via che taglia il paese di Cuveglio. Fortunatamente le conseguenze per gli occupanti delle due auto , tra cui due bimbi di 1 e 3 anni, sono state lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Luino per i rilievi.

Più gravi, invece le conseguenze, per le due persone che in sella alla loro motocicletta percorrevano l’autostrada direzione Milano. All’altezza di Solbiate Arno, verso le 10.30, per cause che andranno stabilite, il conducente ha perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la coppia, un uomo di 53 anni e una donna di 46, all’ospedale di Varese. Le loro condizioni non sono gravi.