Scontro tra due auto, una si ribalta

Oggi, venerdì 3 agosto, alle ore 18.30, i vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti nel comune di Induno Olona in via Buccari per incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti che non hanno riportato gravi ferite.