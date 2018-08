Scontro sulla statale 336, strada bloccata e soccorsi sul posto

Un incidente automobilistico ha coinvolto alcuni veicoli sulla strada statale 336 di Malpensa nei pressi dell’uscita per Cardano al Campo.

Nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti più di due veicoli e il traffico in quell’area è bloccato (prima in entrambe le corsie e poi solo in direzione A8 provenendo dall’aeroporto).

Sul posto, oltre ad alcune ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco, è stato allertato anche l’elisoccorso decollato da Milano che ha calato sul luogo dell’impatto un medico.

Il traffico della 336 si è riversato sulla viabilità urbana provocando lunghe code.