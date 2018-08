Scontro fra treno merci e camion, bloccata la Luino-Gallarate

A causa di uno scontro fra un treno merci e un camion, all’interno di un passaggio a livello, che si è verificato nei pressi della stazione di Ternate intorno alle 4.30 di venerdì 3 agosto, la circolazione è sospesa tra le stazioni ferroviarie di Laveno e Gallarate.

Il camion era vuoto e il treno trasportava merci e viaggiava in direzione nord. Dalle prime informazioni non vi sarebbero feriti.

Sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e due automediche e i vigili del fuoco stanno operando con tre mezzi: una prima partenza da Ispra e altri due mezzi da Varese, tra cui un’autogrù.

Pesante l’impatto sul traffico ferroviario: la linea in quel punto è ancora bloccata.

IL TRAFFICO SULLA LINEA

I viaggiatori da Milano diretti a Gallarate possono utilizzare i treni della linea S5, diretti per Porto Ceresio e treni diretti a Domodossola. I viaggiatori diretti esclusivamente a Laveno Mombello possono utilizzare la linea Laveno-Varese-Saronno-Milano in partenza da Milano Cadorna. Le Autorità competenti sono sul luogo per i rilievi del caso. I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con tre mezzi – tra cui un autogru – da Ispra e Varese. Previsti servizi bus sostitutivi tra Luino/Laveno e Gallarate.

UNA PRIMA DINAMICA

Rfi – Rete Ferroviaria Italiana in una nota fa sapere che “Dalle 4.50 la circolazione ferroviaria fra Laveno-Mombello e Gallarate (linea Luino – Gallarate) è sospesa per un incidente in corrispondenza di un passaggio a livello, regolarmente chiuso, a Ternate-Varano-Borghi.

In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Attivati servizi sostitutivi con autobus fra Laveno-Mombello e Gallarate.

Sul posto l’Autorità Giudiziaria e i tecnici di RFI.

RFI rammenta che, per evitare questo tipo di inconvenienti e altri incidenti ancora più gravi, è necessario rispettare il Codice della Strada (art. 147). Il passaggio a livello deve essere attraversato solo quando le barriere sono completamente alzate, attendendo quindi la completa riapertura di queste. Quando le sbarre iniziano a chiudersi è assolutamente necessario fermarsi. E, quando sono abbassate, è vietato, oltre che pericoloso, tentare di sollevarle, scavalcarle o passarci sotto.

Per la propria sicurezza e per quella degli altri è quindi necessario rispettare la segnaletica e i semafori stradali che proteggono gli attraversamenti ferroviari”.

IL PRECEDENTE

Il passaggio a livello dove è avvenuto l’incidente ferroviario è lo stesso in cui un treno passeggeri proveniente da nord – un TiLo – si scontrò con un Tir nel dicembre 2016.

Anche in quel caso il mezzo su gomma rimase bloccato all’interno del passaggio a livello e venne travolto dal convoglio.