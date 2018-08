Scoprono Biumo inferiore e Rasa i “laboratori viaggianti” d’agosto

Continua anche ad agosto il progetto dei “laboratori viaggianti” nei rioni di Varese organizzato dall’associazione El Modernista dal titolo “Quel museo chiamato città”, che ha lo scopo di accompagnare varesini e turisti alla scoperta di storie, architetture e luoghi del quotidiano e inserito nella rassegna “Tempo d’estate nei quartieri”, promossa dall’assessorato ai quartieri del comune di Varese.

Ad agosto i quartieri che verranno “esplorati” saranno Biumo Inferiore e la Rasa, in quattro appuntamenti nel mese.

Biumo Inferiore sarà protagonista delle prime visite guidate, domenica 5 e giovedì 9 agosto: l’appuntamento è in entrambi i casi in piazzale Trento, davanti alla stazione Nord, per 2 ore di passeggiata alla scoperta di Biumo Inferiore, con racconti e volti lungo il percorso. Domenica l’appuntamento è alle 17.00, giovedì 9 invece l’appuntamento è alle 18.30.

La scoperta della Rasa avverrà dopo ferragosto: gli appuntamenti sono infatti per domenica 26 e giovedì 30. In questo caso, l’appuntamento è in via San Gottardo 19, presso la chiesa di San Gottardo, per una passeggiata con scoperta di volti e luoghi di circa 2 ore. L’appuntamento domenica 26 è alle 17, giovedì 30 invece è alle 18.30.

L’itinerario di ogni laboratorio è riportato su una mappa cartacea e tascabile che viene regalata a ciascun partecipante; al termine di ogni percorso, una grande mappa viene esposta in un punto del quartiere affinché i cittadini possano arricchirla segnalando i propri luoghi significativi.