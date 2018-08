Scuola Pellico, proseguono i lavori per renderla “un’eccellenza energetica”

Proseguono i lavori alla Scuola Pellico di Varese. In queste settimane si sta procedendo all’intervento propedeutico al montaggio delle nuove pareti perimetrali dell’edificio.

Durante i numerosi sopralluoghi effettuati infatti, si è deciso con l’impresa di effettuare lo smontaggio dei pannelli perimetrali esistenti per parti, in modo tale da proteggere la scuola durante tutto l’arco della lavorazione. A seguito dello smontaggio della prima porzione di pannelli, verranno montati i nuovi pannelli in legno, che arriveranno in cantiere già pronti per essere assemblati.

Si tratta dei lavori per la riqualificazione energetica della scuola: un progetto di oltre 2 milioni di euro per il quale il Comune di Varese ha ottenuto un finanziamento dal bando Free, Fondo regionale per l’efficienza energetica, della Regione Lombardia.

«L’intervento renderà la scuola Pellico una eccellenza in Lombardia» precisa l’amministrazione: per questa struttura i lavori di efficientamento energetico trasformeranno infatti in modo sostanziale la scuola che diventerà un edificio a consumo zero e tra i più efficienti in Lombardia. «Al termine dei lavori – continua la nota – la nuova scuola Pellico sarà migliorata dal punto di vista statico e sismico, energetico e acustico. Le strategie progettuali adottate si articolano in una serie di aspetti costruttivi e funzionali tipici di un’edilizia eco-sostenibile ed eco-compatibile i cui obiettivi principali sono il massimo contenimento dei consumi di energia, la scelta delle più evolute tecnologie che privilegiano oltre al comfort, la massima efficienza, flessibilità, facilità di gestione, il miglioramento delle condizioni di sicurezza, il benessere abitativo e la compatibilità ambientale. Grande attenzione poi sull’utilizzo dell’energia, attraverso un’attenta gestione della risorsa idrica, la scelta di materiali eco-compatibili e l’utilizzo di energie rinnovabili oltre che il massimo utilizzo della luce naturale per l’illuminazione dei locali e per la palestra».

Proseguono intanto anche i lavori nella scuola di via Como che dall’inizio del prossimo anno scolastico ospiterà temporaneamente gli alunni della Pellico.

Sono stati completati la maggior parte dei lavori di adeguamento dell’edificio e l’intervento terminerà entro agosto per consentire lo spostamento delle ultime attrezzature al fine di rispettare il crono programma.

A partire da settembre 2018, in accordo con la dirigente scolastica, le lezioni della Pellico si svolgeranno, per alcuni mesi, nel plesso scolastico di via Como 19. L’edificio scolastico verrà attrezzato per ospitare provvisoriamente gli alunni della Pellico.

Inoltre, il Comune renderà operativo dal primo giorno del prossimo anno scolastico, da settembre 2018, un servizio di trasporto scolastico gratuito che collegherà la sede di via Appiani a quella di via Como negli orari di inizio e di termine delle lezioni mattutine.

