Seduta di nomine in Consiglio regionale

Approvate in Consiglio regionale le nomine previste all’ordine del giorno di martedì 31 luglio.

Per il Comitato tecnico scientifico in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso sono risultati eletti Erica Antognazza (41 voti), Stefano Memoli (39 voti) , Maria Teresa Zampogna (36 voti), Nando Dalla Chiesa (28 voti) e Claudio Meneghetti (13 voti). L’organismo consultivo è composto da sette componenti: cinque, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale; un componente designato dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche; un componente designato dall’Assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità.

Rinnovato anche il Consiglio per le Pari opportunità (CPO), organo di garanzia statutario per valutare l’applicazione di norme antidiscriminatorie: sono risultate elette Ilaria Nascimbene (39 voti), Donata Bertazzi (37 voti), Camilla Sartori (37 voti), Letizia Caccavale (36 voti), Francesca Zajczyk (14 voti), Anna Maria Passaggio (12 voti) e l’ex consigliera regionale, Paola Macchi (11 voti).

La Consulta degli ordini, collegi e associazioni professionali, organo di consulenza della DG Istruzione, formazione e lavoro , risulta composta da Cristina Pozzi (41 voti), Enrico Molinari (39 voti) Sergio Barbieri (37 voti), Paolo Moroni (16 voti) e Dario Pizzarelli (15 voti).

Con 43 voti, Francesco Cantù è nominato componente del Collegio dei revisori di PoliS-Lombardia, istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia. Dario Brambilla è il nuovo revisore legale del Consorzio di bonifica Garda Chiese (43 voti a favore). Maura Silva (40 voti) è, invece, il nuovo componente del Collegio dei revisori della Fondazione Bagatti Valsecchi. Sono state rinviate le nomine del Comitato Regionale di Comunicazione (Corecom).