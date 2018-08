Selvaggia Lucarelli: «Mia madre è sparita, aiutatemi»

Selvaggia Lucarelli ha lanciato l’appello dal suo profilo Facebook ieri sera, lunedì 13 agosto: sua madre, malata di Alzheimer, è scomparsa dall’ospedale in cui si trovava per essere medicata a un braccio.

Alle 14,00, racconta la giornalista sui social, la donna è andata in ospedale a Vasto: «L’hanno fasciata e lasciata in una stanza per fare una risonanza. Mio padre si è allontanato. Mia mamma non ha mai fatto quella risonanza e da quel momento è sparita». Questa mattina la donna non era ancora stata rintracciata e le forze dell’ordine la stanno cercando anche con le Unità Cinofile.

Intorno alle 11 di martedì 14 agosto un nuovo post della Lucarelli per dare l’annuncio del ritrovamento: «Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco, era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle campagne. Sta bene. Grazie a tutti».