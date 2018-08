Sempre più documenti elettronici: l’anagrafe chiude un giorno a settimana

Anagrafe, nuovi orari di apertura al pubblico.

Si tratta dell’ennesimo passo avanti nell’ottica di un servizio sempre più attento e puntuale rivolto all’utenza. Nel giorno di chiusura settimanale (il mercoledì) introdotto a partire da settembre, il personale potrà dedicarsi esclusivamente all’espletamento degli adempimenti relativi alle pratiche di cambio di residenza richieste via mail, pec o fax ed al rilascio dei certificati e informazioni richieste per corrispondenza.

E’ l’effetto voluto dalla giunta guidata dal sindaco Andrea Cassani che, sin dall’insediamento, ha puntato sull’informatizzazione dei servizi, allo scopo di agevolare il cittadino non più obbligato a recarsi in Comune per la richiesta della residenza o il rilascio dei certificati e, contemporaneamente, diminuire i tempi di attesa agli sportelli, soprattutto nei periodi festivi.

Il giorno di chiusura al pubblico verrà perciò utilizzato per l’attività di back office, consentendo al personale di evadere tutte le richieste che pervengono on line da parte dei cittadini relative alle pratiche di residenza o cambio di via ed il rilascio dei certificati rispettando la tempistica prevista dalla normativa.

Si tratta dello stesso personale incaricato del rilascio delle carte di identità elettroniche, altro obiettivo raggiunto dall’amministrazione. Da novembre dello scorso anno sono oltre 5.200 i documenti formato tessera rilasciati ai cittadini gallaratesi che ne hanno fatto domanda, di questi 1.210 sono stati emessi nei soli mesi di luglio e agosto 2018. Altro servizio che sta funzionando senza intoppi, grazie soprattutto alla professionalità e alla competenza di responsabili e impiegati dell’ufficio ai quali da alcuni mesi è possibile rivolgersi direttamente, senza più fissare un appuntamento come invece avveniva nella fase iniziale.

Questi i nuovi orari di apertura al pubblico di Anagrafe, elettorale e stato civile a partire dal sabato 1 settembre: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30; martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; sabato dalle 9 alle 11.30. Mercoledì chiuso.