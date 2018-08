I sentieri spettacolari del Varesotto

Il Varesotto è terra di sentieri e parchi. Ne esistono per ogni gusto e livello di difficoltà. Ve ne proponiamo alcuni, ma nell’articolo troverete diversi link che vi potranno aiutare a trovarne altri.

Galleria fotografica Il sentiero di Santa Caterina 4 di 28

ANELLO DI SANTA CATERINA DEL SASSO

L’anello di Santa Caterina parte e arriva a Cerro di Laveno attraverso circa 18 km di strade, sentieri e carrarecce. È quasi tutta in sicurezza e ben segnalata (qualche passaggio richiede attenzione, ma scaricando le mappe è difficile sbagliare).

Un bel giro che, oltre allo spettacolare eremo, permette di vedere luoghi ancora completamente immersi nel verde. Atmosfere che si possono solo intuire passando dalla strada che porta a Laveno e che a piedi si scoprono in tutta la loro bellezza.

Sul lago Maggiore ci sono molte proposte e le si possono trovare nel sito di Agenda 21 denominate Le Vie verdi dei laghi.

LA VALCUVIA DA VILLA DELLA PORTA BOZZOLO AL LAGO MAGGIORE E LUNGO LA VIA VERDE VARESINA

Villa della Porta Bozzolo è un gioiello della Valcuvia. Oltre alla bella dimora e al suo parco, il bene del Fai può esser considerato un vero hub per chi ama camminare. È lo snodo tra due belle cittadine del Lago Maggiore: Laveno e Luino. Una proposta di cammino per un week end di incanto alla scoperta della Valcuvia e della natura del Varesotto.

Qui vi raccontiamo il tratto da Laveno a Casalzuigno. Dieci chilometri facili e percorribili tutti i sicurezza. Qui invece il percorso da Villa della Porta Bozzolo fino a Luino. Dopo tre km tra le vie secondarie, si entra nella ciclabile della Valcuvia che si immette poi in quella della Margorabbia. Venti km immersi nel verde.

Un po’ più impegnative invece le due tappe della Via Verde Varesina (3V). La terza parte da Sacro Monte per arrivare nella villa. La quarta sempre da Casalzuigno ci porta a Vararo dopo esser saliti quasi in cima al Sasso di ferro.

LA VALLE OLONA

La vecchia ferrovia della Valmorea da tanti anni è diventata una pista ciclabile e un bel sentiero che dalla piana di Lozza porta a Castellanza. Da Castiglione Olona sono diciassette chilometri tutti in piano e in sicurezza. Oltre al bel centro storico del paese, c’è sempre una commistione di natura, arte e anche pezzi di storia industriale. In sequenza si incontrano Torba, Cairate, Fagnano Olona, Solbiate Olona e Marnate. È possibile percorrere anche solo alcuni tratti e non c’è alcun problema per chi volesse andare con bambini piccoli. Per chi volesse lasciare l’auto e servirsi di mezzi pubblici e avere altre informazioni, potete leggere questo nostro articolo.

Il cammino è parte anche della Via Francisca del Lucomagno che dal lago di Costanza in Svizzera porta a Pavia confluendo nella Via Francigena per Roma.

LA VALLE DEL LANZA

Un sentiero spettacolare tutto in mezzo alla natura e senza un metro di asfalto. A pochi passi da Malnate e Varese si apre la valle del Lanza, che permette di immergersi in una natura a tratti incontaminata ma anche di effettuare interessanti incontri con i segni lasciati dall’attività umana sul territorio. In sequenza si incontra il mulino del trotto e poi la vecchia stazione della Valmorea.

Nel parco passa il tracciato della ferrovia della Valmorea che un tempo collegava Mendrisio con Castellanza. C’è un progetto per riattivarla a scopo turistico da Mendrisio a Malnate.

Lungo tutto il corso del torrente si snoda una bella passeggiata su un sentiero che parte dalla Folla di Malnate e arriva fino a Mendrisio, percorribile a piedi o in mountain bike. Attorno a questo itinerario principale, una rete di sentieri che permette di camminare per ore immersi nella natura e nel silenzio rotto solo dal rumore dell’acqua. Passeggiando lungo le rive del torrente Lanza si raggiunge facilmente uno dei luoghi più suggestivi del Varesotto, dichiarato per il suo interesse monumento naturale del Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno.

IL SENTIERO 10 DEL PARCO DEL CAMPO DEI FIORI

Il parco del Campo dei fiori offre una eccellente rete di sentieri. Il più popolare è quello che dall’osservatorio porta al forte di Orino. Un’ora di cammino tutta in piano per arrivare in uno dei punti più spettacolari del Varesotto per la vista che si apre. Vi proponiamo il sentiero 10 che parte ed arriva a Velate percorrendo 28,5 km ai piedi del massiccio. Il primo tratto, di 12 km, arriva ad Orino. Si prosegue poi per Brinzio con 9 km di discreto saliscendi e da ultimo in poco più di 7 km si torna a Velate passando dalla Rasa. Percorrerlo tutto insieme richiede un discreto allenamento, ma il sentiero è pensato anche per poter esser percorso a tratti.

I PARCHI E LE VIE

Varese ha una grande ricchezza di proposte grazie a tante aree verdi che oggi costituiscono parchi.

Il Parco del Campo dei fiori

Il Parco regionale Campo dei Fiori domina la zona collinare varesina e la Pianura padana ed è delimitato a nord ovest dalla Valcuvia, a est dalla Valganna ed a sud dalla città di Varese. Comprende due importanti massicci, il Campo dei Fiori e la Martica, separati dalla Valle della Rasa, da dove nasce l’ Olona.

La particolare collocazione geografica e le caratteristiche geologiche hanno favorito l’instaurarsi di una vegetazione molto varia, con boschi di castagni e faggi, aree di flora rupicola e aree umide, ricche di presenze faunistiche. Rilevanti le presenze storico-architettoniche, quali il complesso del Sacro Monte (Patrimonio Unesco), il Grande Albergo, le ville Liberty, la Badia di Ganna e la Rocca di Orino.

Tutti i sentieri

Il parco del Ticino

Ben 780 Km di percorsi, di cui 122 km lungo le alzaie dei navigli, un’occasione per stare nel verde e all’aria aperta, per scoprire la ricchezza degli ambienti naturali a poca distanza da Milano.

Itinerari di interesse ambientale, storico e culturale, quasi interamente su fondo sterrato, che ti consentiranno di conoscere il Parco divertendoti.

Tutti i sentieri

Il parco RTO

ll Parco Locale d’Interesse Sovracomunale Rile Tenore Olona, meglio conosciuto come RTO, ed il Monumento Naturale “Gonfolite e Forre dell’Olona” si posizionano lungo il tratto intermedio della Valle del Fiume Olona coprendo una superficie di oltre 2700 ettari di territorio ai piedi delle Prealpi Varesine.

Tutti i sentieri

Il parco Lura

Il Parco del Lura è un lungo nastro verde che scende dal Comasco fino alle porte della metropoli milanese: dapprima vasto e profondamente inciso nella pianura, poi esile cordone fra case, fabbriche e campi seminati. Il Consorzio ha immaginato che la chiave per la sua percezione e per un equilibrato accesso potesse essere la costruzione di una rete di percorsi ciclabili che consentisse di percorrere l’intero parco da nord a sud e attraversarlo in più punti da est ad ovest.

La Via Verde Varesina

Il piacere di camminare nel verde, ammirando lo spettacolo dei laghi dall’alto è una prerogativa di molte proposte escursionistiche da effettuare a piedi lungo percorsi accessibili a tutti. Vengono indicati alcuni degli itinerari. La 3V, Via Verde Varesina, è un itinerario che si snoda tra i laghi di Lugano, Varese e Maggiore, attraversando zone di particolare pregio artistico e naturalistico lungo un percorso di 184 Km. suddiviso in 10 tappe principali e 5 varianti.

Tutti i sentieri – Alcuni racconti delle tappe

La Via Francisca del Lucomagno

La Via Francisca del Lucomagno era un antico tracciato romano-longobardo, storicamente documentato, che da Costanza – centro Europa, attraversando la Svizzera mediante il passo del Lucomagno giungeva a Pavia e lì si collegava con la Via Francigena verso Roma. Entra in provincia di Varese a Lavena Ponte Tresa e si sviluppa fino a Pavia per circa 150 km di cammino.

Tutte le tappe – Alcuni racconti delle tappe