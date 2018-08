Servizio civile, 10 posti per Sos Malnate

La scadenza per presentare la domanda sarà il 28 settembre. Sos Malnate cerca 10 persone da inserire nel proprio organico per il Servizio Civile Nazionale.

Il progetto “Ares” è per ragazzi dai 18 ai 28 anni. Saranno 30 ore di lavoro settimanale per 12 mesi a 433 Euro al mese.

SERVIZIO CIVILE PRESSO SOS MALNATE IN SINTESI

Monte-ore: 30 ore settimanali per 12 mesi.

Età: tra i 18 e i 28 e 364 giorni (al 28 settembre 2018)

Scadenza presentazione domande: 28/09/2018 ore 18

Il servizio civile in SOS prevede diverse attività e percorsi: corsi di formazione, inserimento negli equipaggi come soccorritori, accompagnamento disabili, centralino.

I vantaggi:

economico: 433 € al mese

Formativo: un anno di formazione attiva

Sociale: per un anno i volontari saranno di aiuto agli altri, un aiuto diretto e concreto

PROGETTO ARES IN SINTESI

Il personale volontario impiegato (10) una volta superato il corso di formazione dovrà effettuare:

– servizi d’accompagnamento e trasporto ordinari con auto, automezzi speciali e ambulanze

– trasporto prelievi e campioni biologici

– centralino

Per i volontari in servizio civile che non sono in possesso di un diploma di soccorritore sarà organizzato un corso di primo soccorso ANPAS. Per il personale già in possesso del diploma sarà studiato un percorso formativo di approfondimento e saranno predisposti moduli formativi per la guida degli automezzi. Il servizio come soccorritore è svolto in orari diurni, dal lunedì al venerdì, principalmente su turni. Attenzione: l’impegno richiesto è al massimo di 7 ore giornaliere tra le 7 e le 19. Pertanto se hai la frequenza obbligatoria degli studi o hai un lavoro p-time con degli orari che non puoi gestire in autonomia questo non è il progetto per te. E’ necessaria la disponibilità sulla fascia oraria 7-19 fatto salvo il monte-ore massimo di 30 ore settimanali. La priorità dovrà esse sempre data al servizio civile e non ad altre attività.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

– Domanda – Allegato 3 (clicca qui per file in pdf – file word (ll nome del progetto è ARES 2018 e la sede è SOS MALNATE – via I Maggio 10 – Malnate)

– Dichiarazione titoli – Allegato 4 (clicca qui per file in pdf – file word)

– Informativa privacy – Allegato 5 (clicca qui per file pdf – file word)

– Copia documento identità fronte/retro

– Copia tessera sanitaria

– Permesso di soggiorno (per gli stranieri extra UE)

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande posso essere presentate a mano presso la nostra sede, per pec: sosmalnate@pec.it o per raccomandata A/R entro 28/09/2018 alle ore 18 con i documenti sopra elencati. Si ricorda che si può presentare domanda di partecipazione alle selezioni solo presso un ente.

SELEZIONI

Dopo la data di presentazione delle domande sarà comunicata la data e i luogo delle selezioni. Chi non si presenterà non potrà partecipare alla selezione e sarà automaticamente escluso.

Criteri per la selezione: https://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/SCN_Selezione_sito.pdf

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiale esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

INFORMAZIONI

SOS MALNATE – Via I Maggio 10 – 21046 Malnate (porta n.5)

Resp. Marco Sarti (orari d’ufficio – fissare appuntamento)

Tel. 0332-428555

info@sosmalnate.it

APPROFONDIMENTI

Scelgo il servizio civile: http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Testo del bando: http://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/Bando_2018.pdf

Sito del servizio civile nazionale: http://www.serviziocivile.gov.it/

FAQ – Domande/risposte sul servizio civile: http://www.serviziocivile.gov.it/main/area-volontari-hp/faq/

Il servizio civile in ANPAS: http://www.anpas.org/attivita/servizio-civile.html