Servizio civile, il Comune cerca 12 ragazzi

Il Comune di Luino seleziona 12 giovani (dai 18 anni ai 28 anni) da impiegare per un anno nella realizzazione di due progetti di Servizio Civile Nazionale.

“Impegnarsi in uno dei progetti significa voler essere protagonisti della realtà che ci circonda. – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti – Allo stesso tempo, è anche motivo di crescita personale perché si potrà contribuire al miglioramento della Città, sentendosi parte attiva nei vari ambiti in cui i ragazzi sono invitati a partecipare: sociale, scuola, cultura.

Un percorso ricco di relazioni umane, dove si potrà interagire con figure professionali che esistono all’interno del Comune e aspettano i ragazzi per stimolarli accompagnandoli in questo tratto di strada. Per loro il Comune è anche luogo per farsi conoscere a livello locale dimostrando le proprie capacità. I progetti prevedono un rimborso mensile pari a Euro 433. Vi aspettiamo!”.

Ecco i 2 progetti:

“Insieme”: progetto di sostegno all’interno delle scuole e del centro Diurno Disabili (6 giovani da selezionare).

In concreto i giovani presteranno servizio all’interno di alcune scuole per:

– Affiancare alcuni alunni disabili nello svolgimento delle normali attività didattiche;

– Facilitare l’uso della lingua italiana agli alunni stranieri;

– Accogliere gli alunni prima dell’inizio delle lezioni con attività di pre-scuola;

– Organizzare le attività pomeridiane ludico – ricreative nei giorni ove non è previsto il rientro scolastico;

– Supportare l’attività di presa in carico delle persone disabili che frequentano il Centro Diurno Disabili di Luino.



Titoli obbligatori: si richiede diploma di scuola media superiore ad indirizzo socio- psicopedagogico/assistenziale (a titolo esemplificativo: Tecnico dei Servizi Sociali, Dirigente di Comunità, Diploma Liceo socio-psicopedagogico) o Diploma di Laurea attinente alle finalità del progetto (a titolo esemplificativo: Scienze dell’Educazione, Psicologia, Pedagogia, Assistente Sociale).

“Vitattiva”: progetto di rete sul territorio (6 giovani da selezionare)

In concreto i giovani presteranno Servizio presso:

– il Centro Diurno Disabili fornendo assistenza agli ospiti, mediante accompagnamento sui mezzi di trasporto e durante la permanenza al Centro;

– il Nucleo Inserimento Lavorativo, accompagnando ed affiancando persone in situazione di disagio, in percorsi orientati all’integrazione lavorativa e tirocini lavorativi;

– il Centro di Aggregazione Giovanile, fornendo supporto agli operatori nelle attività educative, ricreative e di sostegno scolastico a favore dei ragazzi frequentanti il Servizio;

– la Biblioteca Civica, nelle attività di ricerca, prestito, registrazione libri;

– il Servizio ScuolaBus, in affiancamento all’autista, nel garantire vigilanza durante i tragitti abitazione/scuola;

– il Servizio Trasporto, accompagnando le persone, con automezzi messi a disposizione del Comune, presso strutture sanitarie o aggregative.

Titoli obbligatori: nessuno.

Durata progetti: un anno.

Contributo mensile: € 433,80.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (p.zza C. Serbelloni 1 – Luino – dal lunedì al sabato 9.00/12.30 e nei pomeriggi di lunedì-martedì-giovedì 17.00/18.00) tassativamente entro le ore 12.30 del 28 settembre 2018.

INFO E DOCUMENTAZIONE:

www.comune.luino.va.it

SERVIZI SOCIALI – via Ronchetto 4 – tel. 0332/536727, (riferimento Giovanni Saggiorato)

UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO – p.zza C. Serbelloni 1 – tel. 0332/543569, dal lunedì al sabato 9.00/12.30, pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì 17.00/18.00.