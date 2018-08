Servizio civile: il Comune cerca 35 giovani

È stato pubblicato il bando per il Servizio civile 2018 che apre alla selezione dei giovani interessati a svolgere un anno di impegno per la società e la propria città. Sono 35 i posti disponibili presso il Comune di Varese divisi su un totale di sei progetti diversi che spaziano dai temi dell’ambiente, della cultura, dell’aiuto verso gli anziani e le persone disabili, politiche giovanili e servizi per l’infanzia.

«Anche quest’anno – spiega l’Assessore alle Politiche giovanili e Partecipazione, Francesca Strazzi – il Comune di Varese offre ai giovani tra i 18 ed i 28 anni l’opportunità di vivere un’esperienza di formazione civica, culturale e professionale, realizzando un progetto di servizio civile. Un’occasione autentica per collaborare allo sviluppo della nostra comunità e offrire un servizio alla cittadinanza. I progetti comunali si sviluppano in settori ed ambiti diversificati – precisa l’Assessore – i giovani avranno la possibilità di scegliere il progetto più vicino alle proprie inclinazioni e quindi l’occasione di indirizzare il proprio percorso di crescita formativa, personale e professionale nel settore di interesse, anche in assenza di particolari competenze pregresse».

Il servizio civile, prestato esclusivamente su base volontaria, ha una durata di 12 mesi e un orario settimanale di 30 ore. Prevede un rimborso mensile di 433,80 euro e dà diritto a crediti formativi e professionali.

COME CANDIDARSI:

Coloro che intendono aderire al bando devono individuare il progetto di interesse e presentare la domanda di partecipazione completa di tutta la documentazione all’Ufficio Servizio Civile – via Caracciolo 46, secondo piano, stanza 253 – entro venerdì 28 settembre. Orario di apertura dell’ufficio per la raccolta delle domande: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

In alternativa, domanda e documentazione possono essere spedite a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: Comune di Varese – Ufficio Servizio Civile, Tirocini e Lavoro accessorio, via Sacco n. 5 – 21100 Varese. In caso di spedizione a fare fede è il giorno di arrivo della domanda e non il timbro postale; all’indirizzo PEC protocollo@comune.varese.legalmail.it solo per i candidati titolari di email PEC.

A CHI E’ RIVOLTO:

Possono partecipare al bando di selezione le ragazze e i ragazzi che il giorno di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni).

I PROGETTI DISPONIBILI:

GIOVANI PER LA CITTÀ

Disponibilità per 8 giovani

Servizio Informagiovani e Informalavoro.

Incremento della rete di contatti, attività e progetti della sfera di competenza delle Politiche Giovanili nel territorio comunale, consolidando i rapporti in essere attraverso la realizzazione di progetti specifici e attività proprie del servizio Informagiovani e dello Spazio Giovani, appositamente pensati per offrire al contempo servizi informativi qualificati e specifici e spazi co-gestiti dagli stessi giovani in sinergia con gli operatori delle politiche giovanili.

CHI VIENE A TROVARMI?

Disponibilità per 4 giovani

Supporto negli interventi di natura socio-assistenziale domiciliare e all’organizzazione generale della vita degli anziani e degli adulti disabili. Sostegno alle attività di integrazione e di stimolo al mantenimento di relazioni sociali per le persone sole e maggiormente in difficoltà, in continua interazione con gli operatori referenti dei servizi domiciliari.

REL-AZIONI AL CENTRO

Disponibilità per 4 giovani

Animazione per anziani presso il Centro Diurno Integrato del Comune di Varese e nei Centri di Incontro periferici, in modo da favorire una maggiore integrazione delle persone anziane e ridurre il rischio di isolamento sociale. Attività di sostegno nella relazione per le persone con compromissioni di tipo psico-fisico frequentanti i centri. Realizzazione di laboratori interattivi e di interventi di socializzazione in una struttura organizzata.

INTRECCI D’INFANZIA

Disponibilità per 9 giovani

Attività Servizi per l’Infanzia

Supporto nella realizzazione di attività educative volte a favorire nel bambino il processo di riconoscimento della propria identità nell’odierna società, attraverso la creazione di un sistema integrato tra i servizi all’infanzia e le famiglie.

Attenzione allo sviluppo globale del bambino inteso come: maturazione della propria identità e autonomia, riconoscimento delle emozioni, libera espressione di sé, conoscenza del mondo partendo dal proprio territorio, formazione di un senso storico. Supporto al personale educativo durante l’intera giornata scolastica (servizio di pre-dopo scuola, accoglienza, attività di laboratorio, pranzo, riposo).

VARESE E NATURA. SCOMMETTERE SULL’INDUSTRIA DEL BELLO E DELLA CULTURA PER UN RILANCIO TURISTICO DELLA CITTÀ

Disponibilità per 6 giovani

Eventi culturali

Supporto alle attività di valorizzazione della realtà locale svolte dall’Assessorato alla cultura e turismo del Comune di Varese, promuovendo una serie di proposte che permettano di fruire a più ampio raggio delle opportunità offerte dalla città capoluogo e dalla provincia di appartenenza.

Supporto alle attività promozionali sviluppate in sinergia con Regione Lombardia ed Explora, per garantire servizi di accoglienza turistica sempre migliori e disegnare, di concerto con gli interlocutori del territorio varesino, il futuro turistico del capoluogo, anche in relazione alle modifiche normative e alle disposizioni attuative date dalla Regione.

#INBIBLIOTECA

Disponibilità per 4 volontari

Attività Sistema bibliotecario

Supporto nella valorizzazione e promozione del ricco e prezioso patrimonio librario e documentario, storico e contemporaneo della Biblioteca Civica, con lo scopo di farlo conoscere alla cittadinanza.Pubblicizzazione della biblioteca ai cittadini del comune e della provincia di Varese, con la finalità di consolidare l’attuale offerta e di elevare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi bibliotecari e delle attività culturali, puntando altresì all’ampliamento degli orari di apertura al pubblico, anche nella giornata di domenica.