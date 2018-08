Con settembre arrivano 7 nuovi sensi unici in città

Entrano in vigore in questi giorni alcune modifiche viabilistiche in vie cittadine in cui si è riscontrata la necessità di garantire una maggior sicurezza, senza penalizzare la fluidità della circolazione e la possibilità di parcheggiare a bordo strada. Si tratta essenzialmente di sensi unici istituiti in vie strette e in cui è consentita la sosta dei veicoli che fanno parte di un dossier di 12 provvedimenti deliberati dalla giunta nelle scorse settimane.

In particolare è istituito il senso unico di circolazione:

In via Piave con direzione di marcia consentita verso via Castelfidardo;

In via Toce, dall’intersezione con via Scisciana a via Genova, con direzione di marcia consentita verso via Genova;

In via A. Dogliotti con direzione di marcia consentita verso via C. Forlanini;

In via G. Fanti, nel tratto da via Espinasse a via S. Pellico con direzione di marcia consentita in direzione di via S. Pellico;

In via Galvani, tratto da via Isonzo a corso Italia, con direzione di marcia consentita verso corso Italia;

In via F. Nannetti, tratto da via Maino a via F. Crispi con direzione di marcia consentita da via L. Maino verso via F. Crispi (qui i dettagli)

Senso unico di marcia anche nel tratto viabile da via Monsignor P. Borroni a via G. Carducci in seguito alla nuova configurazione di piazza Vittorio Emanuele II.

E’ stata infine istituita la posa di elementi di segnaletica complementare in via Pantelleria all’intersezione con via Bottigelli in modo da non consentire il transito dei veicoli fra le due vie.