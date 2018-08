Una settimana, trentasei escursioni

Trentasei escursioni in sette giorni lungo i sentieri del Carega, del Pasubio, del Monte Grappa e dell’Altopiano dei Sette Comuni, alle quali parteciperanno oltre 900 appassionati provenienti da tutta Italia.



Questi i numeri dellache, per ricordare ilsi svolgerà: luoghi ancor oggi fortemente contrassegnati da, che si mescolano alle bellezze naturalistiche e documentano un evento che ha segnato in maniera irreversibile il territorio.

Oltre alla Settimana, è in programma l’11° Raduno Nazionale di Cicloescursionismo (6-9 settembre), che prevede tre escursioni in mountain bike giornaliere (giro del Monte Verena, giro del Bivio Italia e, l’ultimo giorno, Forte Interrotto e Monte Mosciagh), alle quali parteciperanno circa 200 appassionati. Per finire, 800 escursionisti over 60 prenderanno parte al 2° Raduno Nazionale Seniores del 5 settembre, con quattro escursioni sul Monte Grappa.

L’inaugurazione è in programma sabato 1 settembre a Recoaro Terme (VI), con il Meeting Nazionale sulla Sentieristica (ore 15, Teatro Comunale, a cura della Struttura Operativa Sentieri e Cartografia), al quale parteciperanno il Presidente generale del CAI Vincenzo Torti e il Vicepresidente Antonio Montani. Si parlerà di rilevi e di gestione di dati e informazioni sui sentieri per l’aggiornamento dell‘archivio Infomont, in vista del progetto che intende rendere disponibili tali dati a tutti gli appassionati tramite l’applicazione per smartphone “GeoResQ”. L’obiettivo è dare vita a uno strumento finalizzato non solo alla sicurezza e al soccorso dei frequentatori della montagna (come è GeoResQ oggi), ma anche a un contenitore di mappe e informazioni per supportare e guidare gli escursionisti. All’ordine del giorno inoltre gli aggiornamenti sull’andamento del progetto di risistemazione e rilancio del Sentiero Italia.

“Il nostro intento è quello di rendere sempre più la Settimana Nazionale dell’Escursionismo una sorta di stati generali di questa pratica all’interno del CAI“, afferma il Vicepresidente Antonio Montani. “Un momento in cui tutti i nostri volontari che si occupano di sentieristica e di escursionismo si incontrino per condividere esperienze e buone pratiche e per fare il punto della situazione sugli oltre 60.000 chilometri di sentieri gestiti dal Club alpino in tutta Italia”.

L’organizzazione degli eventi è curata dall’Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI, il cui impegno per ospitare i tre eventi escursionistici nazionali del Sodalizio nei luoghi della Grande Guerra è stato accolto entusiasticamente dalla Commissione Centrale Escursionismo.

Su www.caisezionivicentine.it è disponibile il programma dettagliato delle escursioni e il modulo di iscrizione, aperta anche ai non Soci CAI.

Per ulteriori informazioni: snevicenza2018@gmail.com