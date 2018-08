Si asfalta il viale Stelvio, rischio caos per la riapertura delle scuole

Nuovo asfalto è in arrivo in viale Stelvio. Dal 3 all’11 settembre l’importante arteria cittadina verrà infatti chiusa per l’asfaltatura di un nuovo tratto di viale rischiando di causare qualche problema al riavvio delle attività scolastiche. Si tratta della parte compresa tra via Spluga e via Minghetti (la traversa dove c’è il Palaghiaccio, ndr) e andrà quindi a completare una seconda fase di lavori dopo quelli che ad aprile avevano interessato un altro tratto del viale.

In teoria i lavori dovrebbero concludersi l’11 settembre, il giorno prima del suono della prima campanella dell’anno. Ma la stessa ordinanza della Polizia Locale lascia aperta la strada ad “eventuali proroghe” che possono essere “sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni meteorologiche”. Un problema non da poco dal momento che in fondo al viale Stelvio hanno sede l’ITE Tosi, l’Enaip e le scuole elementari.

Tra l’altro in questo tratto di strada già poco tempo fa si era andati ad operare con una soluzione tampone, quella cioè dell’asfaltatura solo di una piccola striscia di asfalto lungo la carreggiata. Una soluzione che non ha risolto il problema di una strada molto frequentata e per la quale ora si interverrà in maniera radicale.