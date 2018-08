Si regalano 11 gattini

«Per favore, aiutateci a trovare una casa per queste creature». È questo l’appello lanciato da un lettore di Varesenews che da qualche settimana è alle prese con due cucciolate di gattini, undici in tutto, 6 maschi e 5 femmine, tigrati e neri a pelo corto. Chi fosse interessato ad adottarne qualcuno si trovano a Capolago (Varese). Per info 340 7470151, 3331211655

.