Si ribalta con l’auto, ferito ventiquattrenne

Un muro che non perdona. È quello trovato sulla strada da un ragazzo di 24 anni che nel pomeriggio di oggi, domenica 5 agosto, si è ribaltato a bordo ella sua utilitaria.

Siamo a Leggiuno, sul Lago Mggiore, in via Gioberti quando alle ore 16:00, per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato un muro si é ribaltato sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Il giovane è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio dove è arrivato a bordo di un’ambulanza dell’Sos di Travedona Monate.