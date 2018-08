Si “scolla” la piscina dei bambini a Schiranna: un giorno di stop

Non è cominciato bene il mese di agosto per il lido della Schiranna.

È stata una delusione per i bambini che hanno provato a raggiungere la loro vasca nella struttura, con questa gran giornata di caldo, 1 agosto 2018: al posto di una bella piscina dove sguazzare, si sono ritrovati dei nastri che ne impedivano l’accesso.

il rivestimento che impermeabilizza la piscina dei piccoli si era infatti letteralmente scollato: una cosa di cui i gestori si sono accorti ieri sera, e che hanno riparato nella giornata di oggi. «L’hanno svuotata subito e riparata: entro l’una il lavoro era finito. Nel pomeriggio l’hanno di nuovo riempita, e al massimo domani mattina sarà di nuovo in funzione – Ha assicurato Alfonso Minonzio, il presidente di Aspem reti, società proprietaria della piscina – La causa probabile è un difetto nel rifacimento del telo. Per questo non ci saranno costi per la società, visto che la riparazione sarà a carico di chi aveva fatto l’intervento».