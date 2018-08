Si è spento il neorichirurgo-filosofo Angelo Bollati

Si è spento il neurochirurgo Angelo Bollati. Era un “medico-filosofo”. Nato nel 1938 in provincia di Varese, a Cislago, nel febbraio del 1964 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e in seguito le specialità di Neurologia, Psichiatria e Neurochirurgia.

Ha lavorato come neurochirurgo a Brescia, diventando dapprima primario e in seguito cattedratico. Ha sempre coltivato interesse per la filosofia conseguendo la laurea breve nel 2009 e la laurea specialistica nel 2013 presso l’Università di Verona.

Qualche anno fa ha pubblicato anche un importante saggio sul tema della bioetica.

Bollati è morto mentre si trovava in vacanza a San Daniele del Friuli. Dopo la cerimonia funebre Bollati sarà sepolto a Cislago.