Siete studenti meritevoli? Vi paghiamo l’università e vi offriamo un lavoro

Da sempre gi studenti universitari cercano di conciliare lo studio con il lavoro per potersi pagare l’università. In genere sono disposti a una flessibilità notevole. Lavorano nei giorni festivi o quando gli altri vanno in ferie, di sera e nei turni di notte, accettando lavori che nella maggior parte dei casi non corrispondono al loro corso di studi. Per lo più vengono impiegati nelle aziende di servizi, bar, pizzerie, ristoranti, alberghi, e nella grande distribuzione organizzata, meno nelle aziende manifatturiere.

Elmec Informatica spa, provider italiano di servizi IT in 100 Paesi nel mondo con sede a Brunello (Varese), ha deciso di sviluppare Uni&Elmec, un programma interno rivolto proprio agli studenti universitari che sognano un lavoro nel mondo dell’innovazione digitale. Un programma che dà la possibilità di mettere in pratica fin da subito ciò che si apprende nel corso di studi, con un supporto economico per il percorso universitario e la possibilità di avviare una carriera nel mondo ICT.

TESI IN AZIENDA

Attraverso il percorso formativo part-time di Uni&Elmec, gli studenti avranno a disposizione il tempo necessario da dedicare alla stesura della tesi di laurea nell’ambiente di lavoro. L’ultimo sforzo che corona la fine degli studi è spesso fonte di grande stress, che può essere attenuato attraverso la sua redazione all’interno del contesto lavorativo, grazie al supporto tecnico e morale dei colleghi, già esperti del tema.

PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE

Uni&Elmec si impegna a sostenere i costi universitari degli studenti con una media del 27, ma non solo. Oltre al percorso professionale, il programma aggiunge valore a quello formativo, dando la possibilità di ottenere importanti certificazioni direttamente in azienda.

RICERCA DI UN ALLOGGIO

Per gli studenti lontani da casa e che vivono a più di 150 km da Varese, il programma offre una facility accomodation vicino all’azienda, aiutando così ad alleggerire le spese di alloggio.

PERCORSO POST-LAUREA

Dopo la laurea i ragazzi avranno la possibilità di continuare un percorso all’interno dell’azienda tramite un graduate program, una job rotation con contratto full time strutturato all’interno dei reparti tecnici Elmec (security, system, networking) che offre ai neolaureati una visione a 360° delle esperienze Elmec.

Gli studenti che desiderano prendere parte alla selezione per accedere al programma Uni&Elmec possono ottenere ulteriori informazioni qui e candidarsi su LinkedIn .