Il sindaco di Mercallo: “Della pista ciclabile si occupa la Provincia”

«Non compete a noi, facciamo il possibile per tenere tutto in ordine ma non ci competerebbe neanche». È così che Andrea Tessarolo, il sindaco di Comabbio, risponde alla lettera di critiche di Andrea Bagaglio, Consigliere comunale Mercallo Possibile.

«Voglio ribadire che la ciclabile non è di competenza comunale -precisa Tessarolo-. Noi tra l’altro cerchiamo anche di tenerla pulita con il nostro stradino che ogni tanto passa da lì. Non voglio fare polemica con nessuno, ma quell’area è in capo alla provincia». Anche in questo caso, quindi, le opere di pulizia dovrebbero partire a settembre.

Per il sindaco quindi questa potrebbe essere solo una strumentalizzazione politica perchè «qui il vero problema è il pezzo di ciclabile che dà sulla strada. Lì andrebbero messi dei cartelli, ma anche quelli sono in carico della provincia con un progetto che ci hanno detto che partirà più avanti».