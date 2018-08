Il sindaco Pellicini ferma il taglio degli ippocastani

«Nessuno ippocastano davanti al Caffè Clerici verrà tagliato. La decisione è definitiva – così dichiara il Sindaco di Luino Andrea Pellicini – ho ascoltato tutti e ho ritenuto giusto prendere atto di una profonda sensibilità manifestata dalla cittadinanza per i suoi alberi. Penso che il bello della politica sia proprio questo. Rivedere progetti anche sulla spinta di sentimenti sostenuti da motivazioni serie e da forti ideali.»

Quindi niente tagli, neppure di una sola pianta come da ultimo si era ipotizzato, ma un completamento della Piazza Libertà che conserverà i suoi ippocastani: « Non so se questi alberi abbiano i requisiti per essere censiti come monumentali. Ma sono belli. Hanno sopportato migliaia di giorni di sole, freddo e tramontana nel punto più esposto del lungolago. Non può essere l’uomo ad abbatterli. Grazie quindi a tutti coloro che hanno voluto portare l’attenzione su questo tema così importante».