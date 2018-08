Nuovo sito per il teatro Tirinnanzi

“E’ on line il nuovo sito interamente dedicato al Teatro Tirinnanzi, (www.teatrotirinnanzilegnano.it) dove è consultabile gran parte della nuova stagione, che comprenderà ben 31 spettacoli suddivisi tra prosa, musica, cabaret, teatro famiglia, rassegna jazz e spettacoli allestiti da Compagnie del territorio”.

Lo annuncia Marco Negri, direttore artistico di Melarido srl, che ha vinto la gara per la gestione del Teatro Tirinnanzi. “Al ritorno dalle vacanze – fa presente l’assessore alla Cultura, Franco Colombo – organizzeremo una presentazione complessiva. Intanto è importante che si possa scoprire una proposta articolata, in grado di piacere a palati differenti. Il tutto a prezzi contenuti, in modo da rivolgersi a un pubblico il più vasto possibile”.

La società fondata da Rosanna Martinez Bergonzi, oltre che dallo stesso Negri, pur essendo “domiciliata” in Brianza, ha radici nel capoluogo lombardo, dove ha collaborato con il Comune e con realtà sia teatrali che aziendali. Melarido ha gestito anche l’Auditorium di Rho (sold out per tutta la stagione di prosa) il TresArtes di Vittuone, il Teatro Civico di Vercelli, il Teatro Toscanini di Segrate (fino alla stagione 2016/2017), e lo storico Teatro Elena di Sesto San Giovanni, inaugurato nel 1954 (ebbe l’onore di ospitare la compagnia di Eduardo De Filippo, poi quella del figlio Luca, più gli indimenticabili Gianni Magni e Bruno Lauzi, oltre alle primissime date dei mitici “Legnanesi”, da allora divenuti amici dei due soci). Il nome Melarido è legato al logo: una mela rossa che sorride, simbolo di positività, gentilezza, ascolto, creatività a disposizione del pubblico e di tutte le Amministrazioni Comunali. Con tutte loro, ognuna con differenti appartenenze politiche, c’è sempre stato accordo e collaborazione.

L’Amministrazione Comunale di Legnano ha saputo apprezzare con grande competenza le proposte artistiche dei nuovi gestori: nella stagione 2018/2019 grande spazio sarà dato alle Scuole, con produzioni innovative che incanteranno studenti e insegnanti, così come alle Associazioni e alle compagnie teatrali locali grazie a una rassegna denominata “Sipario a chilometro zero”. Talisio Tirinnanzi ne sarebbe felice: la cultura non appartiene solo ai grandi nomi e nessun attore, del resto, è nato già famoso. Legnano, sensibile e generosa, non mancherà di seguire e incoraggiare tutti: forse, qualche futura “nuova stella” partirà proprio dal teatro della città!

Coerentemente con la sua storia, Melarido proporrà un mix di proposte leggere e impegnate. Due anni fa la società ha prodotto un imponente “Otello” con un lavoro di preparazione di quasi un anno al teatro Civico di Vercelli. E solo l’anno scorso è stata co-produttrice e distributrice, insieme a Eventi di Valore, del musical “Figliol Prodigo”, che ha ridato fiducia nella vita e un lavoro retribuito ad alcuni carcerati che hanno studiato per anni canto e recitazione (sotto la guida di Isabella Biffi, nota autrice e regista) all’interno dell’Istituto Penitenziario di Opera (Mi). Il musical da loro interpretato ha visto su tutti i manifesti il volto di Papa Francesco, che ha riconosciuto il valore del progetto di recupero sociale.

“Biglietti e abbonamenti – conclude Negri – sono acquistabili sul circuito Vivaticket e da settembre anche online sul sito del teatro, oltre che direttamente al botteghino”. Per qualsiasi informazione i recapiti sono i seguenti: e-mail teatrotirinnanzi@legnano.org tel. 331 7189086.