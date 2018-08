I software dei parchimetri hanno un problema: mezzora dura 28 minuti

Si mettono le monete, esce il tagliandino, si butta l’occhio sull’orario di fine della sosta e poi ci si dimentica di quel foglietto appoggiato sul cruscotto. Ma guardando con attenzione i biglietti emessi dai parchimetri di Busto Arsizio si scopre che c’è qualcosa di strano: il tempo corre più veloce del normale.

Se ne è accorto un nostro lettore che il 26 luglio scorso ha lasciato la sua auto in via Mazzini ed è andato a pagare la sosta. Erano esattamente le 11.06 e lui ha inserito una moneta da 50 centesimi, una cifra che gli avrebbe consentito una sosta di mezzora. Ma sul tagliando stampato dalla macchinetta l’orario di fine della sosta segnato è 11.34, due minuti in meno di quanto dovrebbe essere.

Un problema che ora riconosce anche Agesp. L’azienda che controlla la sosta in città fa sapere come -grazie a questa segnalazione- è stato possibile scoprire il bug nei sistemi informatici che regolano le macchinette. Secondo un primo controllo comunque il problema sembra riguardare solo un numero limitato di parchimetri e i minuti “persi” non dovrebbero mai superare il paio. In ogni caso i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare il normale flusso del tempo.