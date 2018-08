Sogno d’Estate: ultimo week end per le mostre al Camponovo

Ultimi giorni per la mostra “Sogno d’Estate” a Location Camponovo. Domenica 26 agosto chiude l’ultima mostra personale di Irene Cornacchia e le mostre permanenti che hanno animato nel segno dell’arte l’estate del Sacro Monte.

Il lungo programma di mostre e laboratori gratuiti ha coinvolto il pubblico dal 1 maggio con la presenza degli artisti e i corsi gratuiti di grafica per adulti e bambini.

Fino a domenica sarà possibile visitare la doppia mostra permanente con le opere degli artisti dell’Associazione Liberi Artisti di Varese che si confrontano con il piccolo formato quadrato di cm 25×25, dove il tema libero permette di esprimere la personale cifra stilistica di ogni singolo autore, mentre una riflessione più specifica sul formato di cm 40×40 è dedicata al Sacro Monte, ove gli autori si confrontano con le suggestioni, i capolavori e la sacralità della Via Sacra.

La mostra personale di Irene Cornacchia presenta una selezione di opere dell’artista che presentano affascinanti metamorfosi e angeli caduti, dove l’intensità dei corpi non finiti sono in continuo mutamento. Forme nervose e irregolari, dove i corpi schiacciati sulla superficie danno la sensazione di una sospensione in un luogo imprecisato e la dimensione spaziale si annulla. Sculture dove il corpo diventa paesaggio, i muscoli sembrano promontori su cui l’occhio scivola, le pieghe della pelle ricordano versanti rocciosi ripidi e scoscesi in cui lo sguardo si tuffa.

SOGNO D’ESTATE

Location Camponovo

Fino al 26 agosto 2018

Location Camponovo, Viale del Santuario

Orari: venerdì dalle 14.00 alle 19,00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

Ingresso libero

Info info@locationcamponovo.it Tel 374.2311152