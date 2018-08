Solidarietà, sport e tradizioni, dal 24 agosto torna la Festa popolare di Olcella

Solidarietà, buona cucina, tanta musica e sport. Torna da venerdì 24 agosto a lunedì 3 settembre la tradizionale Festa popolare di Olcella. Per undici giorni la frazione di Busto Garolfo si anima con la più tradizionale delle formule che da 38 anni ha reso questa manifestazione l’appuntamento più atteso di fine estate.

Organizzato dal gruppo di volontari della frazione nell’area di via Po con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la Festa popolare di quest’anno conferma le sue caratteristiche: innanzitutto la solidarietà. Non solamente l’intero ricavato della festa andrà alla parrocchia per il restauro del crocifisso ligneo della chiesa di Santa Gertrude che fu donato 85 anni fa dal beato cardinal Ildefonso Schuster quando consacrò la chiesta, ma la giornata di martedì 28 agosto sarà dedicata al progetto “Solidarietà per il lavoro”, iniziativa che vede Unità pastorale, Caritas, amministrazione comunale, Acli e Bcc insieme per sostenere quanti hanno perso il lavoro e sono alla ricerca di un’occupazione.

Grande spazio verrà dato allo sport con la seconda edizione della Olcella Happy Run, manifestazione podistica ludico motoria organizzata in collaborazione con la FIASP – federazione italiana sport per tutti – sulle distanze di 5 e 10 km in programma domenica 26 agosto (alle 11 l’apertura delle iscrizioni, quindi dopo la “benedizione del corridore” alle 11.30 il via alla prova); al traguardo la “pastasciutta del runner”. Il programma prevede anche la seconda edizione dell’Olcella in Green Volley, torneo di pallavolo (dal 27 al 30 agosto) nella formula 4 contro 4 con squadre miste. Confermati il servizio bar ristorante tutte le sere e la domenica anche a mezzogiorno (ogni giorno sarà proposto un piatto speciale) con l’animazione musicale, oltre alle attrazioni per i bambini, la mostra fotografica “Un cammino lungo 90 anni” e l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio a chiusura della kermesse (lunedì 3 settembre alle 22.30).

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto essere nuovamente al fianco dei volontari. «Come banca locale non abbiamo voluto rinunciare a dare voce e corpo ad una manifestazione che in quasi quattro decenni si è ritagliata un posto importante diventando un appuntamento inserito nella tradizione», commenta il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «Il valore sociale e aggregativo di questa festa si unisce alla grande solidarietà che questa manifestazione esprime, in quel sentimento di vicinanza al territorio che da sempre contraddistingue la nostra Bcc».