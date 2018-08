Sos Malnate, torna il corso “Giovane leader del settore non profit”

Ripartirà il 21 settembre il corso “Giovani con Talento – 2°modulo Giovane leader settore non profit” a cura di Simone Rasetti.

Al corso organizzato da Sos Malnate si parlerà di comunicazione assertiva, di come parlare in pubblico, come scrivere in modo efficace; rifletteremo sul concetto di valore in una organizzazione, sulla comunicazione non verbale e sulla gestione di un team; studieremo il change management e la gestione del tempo.

E’ possibile iscriversi al modulo anche se non si ha frequentato il primo. Ci sono ancora dei posti liberi.

Il percorso è gratuito ed è rivolto ai giovani tra i 18 e 29 anni che aspirino ad un percorso di crescita all’interno del settore non profit.

Per l’iscrizione:

– è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, sarà titolo preferenziale la frequenza di un istituto universitario o la laurea.

– è necessario compilare entro il 15 settembre il modulo di iscrizione presente su https://goo.gl/TCYivD

-successivamente inviare il proprio curriculum vitae a info@sosmalnate.it.

Corso a numero chiuso: 20 partecipanti. Gli aspiranti corsisti saranno selezionati tramite un colloquio e la presentazione del curriculum nel quale va evidenziata anche l’eventuale esperienza nel settore.