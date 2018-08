Speronamento e fuga: inseguimento sulla A8

Un inseguimento per chilometri di A8 finito con una fuga a piedi e, alla fine, l’arresto. È stata una scena cinematografico quello che venerdì sera ha animato l’autostrada, nel lungo tratto compreso tra Gallarate e Castronno.

Erano circa la 19,20 quando gli agenti in forza alla Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona, in servizio sull’autostrada A8, in prossimità della barriera di Gallarate Nord, hanno intimato l’Alt ad un veicolo. Questo, dopo un primo accenno a fermarsi, è invece repentinamente ripartito in direzione Varese.

Subito è partito l’inseguimento e la pattuglia, nonostante sia stata speronata, è riuscita a bloccare i malviventi subito dopo lo svincolo di Castronno. A bordo del veicolo è stato immediatamente bloccato uno dei due occupanti, mentre l’altro è stato fermato a circa un chilometro, dopo un inseguimento a piedi. Il controllo effettuato, ha permesso di accertare il possesso di un quantitativo di circa 3 chili di hashish ed il sequestro di 600 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Per tali fatti si è proceduto all’arresto in flagranza ed al loro accompagnamento, su disposizione del magistrato di turno, presso la casa circondariale di Busto Arsizio.

Si tratta di due persone di cui una di nazionalità italiana, di 36 anni, residente a Varese e uno di nazionalità marocchina di 26 anni, domiciliato a Bergamo, che dovranno rispondere di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.