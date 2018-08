Sponga porta a Gerenzano un titolo Europeo

A sei anni le prime esperienze in sella, a dieci il titolo di Campione Europeo 2018 di mini moto, nella categoria Junior A, colto sulla pista bresciana di Franciacorta.

Questa la breve ma fruttuosa parabola sportiva di Valentino Sponga, giovanissimo pilota motociclistico di Gerenzano che nello scorso fine settimana ha ottenuto il primo importante successo internazionale e che può conquistare a breve anche il titolo tricolore.

Sponga è infatti in testa alla classifica del CIV (Campionato Italiano Velocità) sempre di categoria Junior A, a cui partecipa per il secondo anno consecutivo e nel quale ha un vantaggio di 34 punti sul rivale più vicino (176 punti contro i 142 di Gionata Barbagallo). A Jesolo, sul tracciato della “Pista Azzurra”, Valentino può fare sua la rassegna tricolore il prossimo 16 settembre quando sono in programma le ultime due gare del calendario.

Intanto però il giovane talento di Gerenzano, che si allena alla Scuola Motociclismo di Como, ha messo in cassaforte il titolo continentale grazie a un gran fine settimana in Franciacorta, sede dell’European Championship Mini Road Racing 2018. La gara sul tracciato bresciano ha visto Valentino ottenere la pole position dopo le qualifiche del venerdì; sabato il pilota varesino ha vinto le due gare in programma e così domenica ha potuto gestire l’ulteriore prova, chiusa comunque in seconda posizione, ampiamente sufficiente per festeggiare il titolo.