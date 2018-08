Sta male dopo un’mmersione, 17enne in ospedale

Ha fatto un’immersione al mare nel pomeriggio ed è stata male in serata. Protagonista della vicenda una ragazza di 17 anni di Azzate. La giovane aveva trascorso la giornata al mare, partecipando a un’immersione. In serata, però, una volta tornata a casa, ha avuto dei problemi di salute ed è stato chiamato il 118. In paese è arrivato d’urgenza l’elisoccoroso che la prelevato la 17enne e l’ha trasportata all’ospedale Niguarda di Milano per una valutazione iperbarista.