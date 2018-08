Stazioni e voragine in piazzale Kennedy in discussione in consiglio

Finanziamento progetto stazioni, sistemazione di piazzale Kennedy, caso La Quiete. Sono questi alcuni dei temi all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, convocato per la serata di lunedì 3 settembre.

L’assessore Andrea Civati sarà chiamato a spiegare gli interventi urgenti predisposti dopo il crollo di parte della strada laterale della grande piazza, sotto cui scorre il torrente Vellone.

Toccherà, invece, al sindaco Davide Galimberti spiegare le soluzioni pensate dall’amministrazione nel caso anche la Camera approvasse la sospensione del piano periferie con cui si destinavano 18 milioni di euro a Varese per il rifacimento della zona stazioni. Un mutuo da 5 milioni di euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe essere la soluzione per non dover accantonare un’opera di cui si discute da vent’anni.

Tra le mozioni inserite all’ordine del giorno, quella del consigliere della Lega Marco Pinti che torna sulla questione casa di cura La Quiete, chiusa da 15 mesi, chiedendo che si tenga ferma la destinazione d’uso dell’immobile e se ne monitori la manutenzione. Il consigliere Conte, del gruppo Partito Democratico domanda azioni a sostegno del progetto per la riqualificazione dell’area stazioni mentre il compagno di partito Spatola vorrebbe che si avviassero azioni di tutela del patrimonio verde urbano e ci si impegnasse per inserire, nel prossimo PGT, la perpetrazione specifica “macchie di verde urbano”.

Tra le mozioni anche quella del consigliere Luca Boldetti, del gruppo Paolo Orrigoni che chiede l’individuazione di spazi, strutture e aree verdi da valorizzare con il coinvolgimento di associazioni ed enti del terzo settore.