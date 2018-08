Stelle cadenti a Villa Toeplitz

Ci siamo. Sta per tornare la notte dei “desideri”. La notte di San Lorenzo si celebra il 10 di agosto ma se volete godervi le le stelle cadenti di agosto, le Perseidi, dovrete attendere il 12 e il 13 agosto.

Le iniziative non mancheranno ma partiamo dall’evento più atteso, quello organizzato dall’osservatorio astronomico “Schiaparelli”. Appuntamento domenica 12 agosto a Villa Toeplitz: dalle 21 conferenza con immagini e osservazione delle stelle cadenti e delle costellazioni.

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. Portatevi una coperta o un telo su cui sdraiarvi.

Troppo presto per sapere come saranno le previsioni meteo ma potrebbero essere favorevoli ad una buona osservazione. Se desiderate osservarle lontano dal caos e in posti più isolati, ricordatevi di stare lontano il più possibile dai centri abitati che con l’illuminazione possono disturbare “lo spettacolo”.