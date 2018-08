Stelle e sagre, aspettando Ferragosto

Un lungo fine settimana che arriva fino a Ferragosto con tanti eventi da vivere all’aperto e all’insegna delle bontà culinarie. Stand gastronomici aperti e tanta voglia di divertimento aspettando la festa di mezza estate.

LA NOTTE DI SAN LORENZO

E’ tempo di stelle cadenti e di desideri. Prendete una coperta e cercate il posto che fa per voi. Gli eventi sono tanti – Ecco i nostri consigli

SAGRE E FESTE

Campo dei Fiori – Ha preso il via la tradizionale festa delle Montagna degli Alpini che andrà avanti fino al 15 agosto nello spazio antistante il Grand Hotel Campo dei Fiori con stand gastronomico. Vi ricordiamo che la festa nelle ore serali sarà raggiungibile solamente attraverso le navette attive dalle 17.30 fino a mezzanotte – qui tutte le informazioni

Lo stand gastronomico sarà aperto tutti i giorni dalle 12 alle 23 ma ricchissima è anche la programmazione di eventi culturali: dalle visite all’osservatorio Schiaparelli ai concerti, dalle escursioni alle visite al Liberty – Tutto il programma

Ranco – Dal 10 al 15 agosto la Pro loco invita tutti ai giardini a lago “Punta di Ranco”, per aspettare Ferragosto con stand gastronomici , serate danzanti, musica e animazione – Tutto il programma

Angera – Mercato delle regioni “Profumi e sapori delle terre d’Italia” con eventi e spettacoli dal 9 al 12 agosto. Venerdì 10 e Domenica 12 musica e intrattenimento; Sabato 11 alle ore 11.00, 16.00 e 18.00 spettacolo gratuito di burattini – Tutto il programma

Laveno Mombello – Tutto pronto per la Festa di Mezza Estate di Laveno Mombello che mercoledì 15 agosto vedrà anche lo spettacolo pirotecnico, come da tradizione ma che inizia già nel fine settimana con eventi in piazza e bancarelle. In piazza Caduti del Lavoro ci sarà lo stand gastronomio, musica dal vivo e spettacoli di animazione. Presente anche il Luna Park – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – Al via la Festa di San Rocco. Il primo appuntamento è per sabato 11 agosto che vedrà protagonisti gli attori diplomati alla Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano, sul palco dalle ore 21 per rendere omaggio ad uno dei capolavori di Dario Fò e Franca Rame, “Mistero Buffo”. Mercoledì 15 apertura dello stand gastronomico (sia alle 12 che alle 19) e processione della Madonna delle ore 20.30. Al termine la pista da ballo verrà inaugurata con uno spazio dedicato a tutti gli amanti del liscio.

Germignaga – Ferragosto a Germignaga da sabato 11, Domenica 12, Lunedì 13, Martedì 14 Agosto 2018, tutte le sere dalle ore 19.00 cena in piazza; Sabato 11 Agosto: ore 17.00 giochi con i bambini del Mosaico (in via Cadorna); ore 21.00 Acoustic Dreams. Domenica 12 Agosto: premiazione concorso Germignaga in Fiore; ore 21.00 Elisir band. Lunedì 13 Agosto: ore 21.00 spettacolo comico con Gianny e Franci. Martedì 14 Agosto: Parenti Stretti.

Pino Tronzano – Domenica nel Piazzale davanti al bar “ai Tigli” (Va) dalle ore 19.00, 2a edizione della Notte Bianco Verde: aperitivi, alborellata, pollo al cestello, trippa alla parmigiana; musica dal vivo con i Versus e dj Piero (Evento rinviato a Martedì 14 Agosto in caso di cattivo tempo).

Monteviasco – Domenica 12 agosto l’associazione astronomica M42 di Bisuschio organizza il tradizionale appuntamento con “Note di Perseidi”. L’appuntamento è per le 21,15 a Monteviasco. In attesa delle stelle ci sarà anche la musica. La funivia sarà attiva anche la sera – Tutto il programma

Valganna – Sabato 11 Agosto ore 19.30 apertura dello stand gastronomico, serata gnocco fritto con salumi, salamini alla griglia, patatine, fiumi di birra; ore 21.00 dj set. Domenica 12 Agosto ore 12.30 apertura dello stand gastronomico, gnocco fritto con salumi, salamini alla griglia, patatine, fiumi di birra; Mercoledì 15 Agosto dalle ore 10.00 mercatino dei sapori e delle tradizioni; stand gastronomico mezzogiorno e sera con fritto misto di mare, pasta, griglia con costine e salamini, fiumi di birra; ore 19.30 risotto offero dlla Pro Loco; ore 21.00 musica dal vivo con “Oro Puro”.

Malnate – In arrivo un intenso calendario di serate all’Area Feste di via Pastore, Malnate. In attesa di Ferragosto ci saranno cinque serate di festa tra balli e spettacoli di cabaret, in preparazione per il pranzo di Ferragosto – Tutto il programma

Viggiù – Picnic in bianco, al tramonto, in piazza Albinola. Sabato 11 agosto alle 19 “Di bianco vestito”, una cena picnic allietata da musica dal vivo e con un’unica condizione per partecipare: essere vestiti di bianco – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Anche quest’anno pro loco Cuasso organizza una passeggiata serale nei boschi, con picnic, per vedere le stelle cadenti dalla splendida terrazza naturale di Sasso Paradiso che offre uno scenario unico sul lago di Lugano. L’appuntamento è per sabato 11 agosto alle 19. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Continuano le inaugurazioni delle settimane dedicate ai Paesi dell’America Latina a Latinfiexpo. Domenica 12 agosto dalle ore 20.00 è la volta dell’Ecuador alla presenza del Console Angel Gualàn e delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della provincia di Varese. – Tutto il programma

FERRAGOSTO

Campo dei Fiori – Continua la Festa degli Alpini della Montagna. Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 12 alle 23 ma ricchissima è anche la programmazione di eventi culturali: dalle visite all’osservatorio Schiaparelli ai concerti, dalle escursioni alle visite al Liberty – Tutto il programma

Sacro Monte – Mercoledì 15 agosto alle ore 21 all’Hotel Camponovo del Sacro Monte (salita dal Mosè al Santuario) verrà proiettato il film tratto dal romanzo di Silvio Raffo “The voice from the Stone”, con Emilia Clarke. Presentazione a cura dell’autore. Spettacolo e bibita euro 10. – Tutto il programma

Varese – Ferragosto in jazz a Villa Toeplitz. – Tutto il programma

Varese – Ferragosto a Villa e Collezione Panza. La villa settecentesca sarà aperta e sarà possibile partecipare al picnic sull’erba (Possibilità di prenotare i cestini per il picnic al numero 0332.242199), Caccia al tesoro per i più piccoli e visite guidate alla mostra di Barry X Ball e alla collezione d’arte permanente – Tutto il programma

Comerio – Tradizionale Ferragosto alla Grotta Remeron, ecco il programma della giornata e come prenotare i posti per il 15 agosto – Tutto il programma

Casalzuigno – Ferragosto a Villa Della Porta Bozzolo. La villa sarà aperta con diverse attività, picnic, laboratori per bambini e possibilità di acquistare il cestino per il picnic (Tel. 0332.651793). – Tutto il programma

Ranco – Il 15 agosto la Pro loco invita tutti ai giardini a lago “Punta di Ranco”, per Ferragosto con stand gastronomici , serate danzanti, musica e animazione – Tutto il programma

Laveno Mombello – Fuochi d’artificio sul lago, come da tradizione. Lo spettacolo è gratuito ma per motivi di sicurezza l’area davanti all’Hotel potrà ospitare fino a 3500 persone. Queste verranno conteggiate con la consegna di un biglietto gratuito che gli verrà dato la sera stessa, al momento dell’entrata nello spazio (non è possibile prenotarsi). Lo spettacolo sarà comunque visibile su tutto il lungolago e oltre. Presenti bancarelle, stand gastronomico, street food e Luna Park – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – Mercoledì 15 apertura dello stand gastronomico (sia alle 12 che alle 19) e processione della Madonna delle ore 20.30. Al termine la pista da ballo verrà inaugurata con uno spazio dedicato a tutti gli amanti del liscio.

Brebbia – Festa di San Rocco a Brebbia. In programma giovedì 16 Agosto, ore 11.00 Santa messa presso la chiesa di San Rocco. Ire 18.00 San Rocco di corsa 23° trofeo “Enrico Pinorini” a.m. -12° minigiro per bambini fino ai 9 anni. Ore 19.00 Apertura stand gastronomico. Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra Cinzia Belli. Venerdì 17 Agosto: Ore 19.00 Apertura stand gastronomico, Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra Devis Ballerini. Sabato 18 Agosto: Ore 19.00 Apertura stand gastronomico, Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra Maurizio Arbore, Ore 22.45 Spettacolo Pirotecnico.

Valganna – Mercoledì 15 Agosto dalle ore 10.00 mercatino dei sapori e delle tradizioni; stand gastronomico mezzogiorno e sera con fritto misto di mare, pasta, griglia con costine e salamini, fiumi di birra; ore 19.30 risotto offero dlla Pro Loco; ore 21.00 musica dal vivo con “Oro Puro”.

Marzio – Domenica 12 Agosto, ore 19.30 grigliata, alle ore 21.00 serata musicale divertente e frizzante con Francesca Parrotta. La festa è organizzata dalla Pro Loco di Marzio.

Malnate – Ferragosto nella Valle dei Mulini, tra antichi mestieri e luoghi dimenticati. E’ la proposta dell’associazione Controvento Trekking di Besano, che per mercoledì 15 agosto propone una facile ma affascinante escursione nella Valle dei Mulini. – Tutto il programma

Malnate – Ferragosto all’Area Feste con pomeriggio danzante, estrazione della lotteria e tanto altro – Tutto il programma

Induno Olona – Ferragosto a Villa Porro Pirelli – Tutto il programma

Samarate – Martedì 14 agosto dalle ore 19,30 il Giardino delle Balaustre di Villa Montevecchio farà da affascinante quinta all’evento “Ferragosto in anticipo”. È la Festa di Ferragosto proposta dalla Fondazione Montevecchio e dedicata a tutti i Samaratesi (e non) che rimangono in città – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Si prepara a Cuasso al Monte l’edizione 2018 del Ferragosto Cavagnanese che si svolgerà dal 13 al 15 agosto al campo sportivo parrocchiale in via Pian di Cavagnano, a Cuasso al Monte – Tutto il programma

Venegono Superiore – Ferragosto e la festa di San Rocco vanno a braccetto a Venegono Superiore. Un doppia festa organizzata dal Gruppo Alpini alla Casa alpina al Parco Pratone – Tutto il programma

Rivera Monteceneri (Ch) – Musica, animazione e grigliata sulla terrazza allo Splash e Spa Tamaro, parco acquatico a soli 10 minuti da Lugano. Il 15 agosto per Ferragosto ti aspettano: grigliate, animazione per grandi e piccini e tantissima musica – Tutto il programma