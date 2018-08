Storia e futuro si fondono nel Criterium Varesino

Per il primo sabato del mese di agosto, l’ippodromo Le Bettole è pronto a mettere in scena una riunione di corse dal tasso tecnico molto elevato, che farà leva su ben due appuntamenti di rilevante importanza. L’evento maggiormente ricco di storia è, senza dubbio, il Criterium Varesino, nato nel lontano 1878 in simbiosi con l’inizio dell’attività ippica cittadina nell’impianto di Casbeno.

Il premio sarà, come tradizione, legato al memorial Virginio Curti e acquisirà ancor più importanza in virtù del ritorno, per bontà dei risultati, al rango di listed race dopo 8 anni di relegazione a semplice condizionata supplementata nel montepremi.

Gli otto puledri che si ritroveranno dietro le gabbie di partenza sono, infatti, tutti elementi di buona prospettiva, alcuni dei quali già piazzatisi nella categoria in quel di San Siro. Le femmine di 3 anni ed oltre saranno, invece, le protagoniste del premio La Novella, handicap principale in programma subito dopo l’altra prova clou. Anche in questo caso non mancherà lo spettacolo ma appassionati e scommettitori avranno di che divertirsi anche con la restante parte di programma.

Sempre i 2 anni daranno il via alle danze alle ore 19.50 con una maiden sul chilometro, dove tutti i partecipanti hanno chance di cogliere il primo successo della carriera. Successivamente, gentlemen ed amazzoni saliranno in sella ai loro purosangue, che si daranno battaglia sui 1500 metri del tracciato in sabbia. Ben riuscite anche le periziate di contorno, a partire da quella per velocisti intitolata ad Ancilla e Disma Ferrario. Apertissimo anche il discendente in onore di Dublin Taxi, vero e proprio rompicapo sul doppio chilometro allungato. La serata volgerà, invece, al termine con la sempre sentita commemorazione di Silvio Carletti, il cui miglio sancirà l’ultimo podio dell’ennesima giornata riuscita in modo impeccabile.