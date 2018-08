Strade sicure coi carabinieri, il bilancio dell’attività

Otto i mezzi impiegati, 16 i militari: sono state controllate circa 70 persone, 62 mezzi, 2 esercizi pubblici ed elevate 5 sanzioni al codice della strada.

È il bilancio dell’attività dei carabinieri del comando provinciale di Varese sulle strade anche a Ferragosto per controlallre che tutto vada bene. E i frutti sono arrivati.

Oltre alle due denunce a Induno Olona, i militari hanno pizzicato al volante anche un cittadino marocchino di quarant’anni abitante a Gazzada, denunciato per guida in stato di ebrezza. Controllato alla guida della sua utilitaria in Varese, risultava positivo all alcol test con un tasso di 1.56 g/l. Patente ritirata e mezzo sequestrato.

Una donna classe 1982 risultata sorvegliata speciale, poi, è stata denunciata per violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione in quanto risultata assente dal proprio domicilio in orario notturno, in violazione dei doveri impostile dal Tribunale di Varese.