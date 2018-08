Strade sicure con la Polizia Locale, accertate 11 infrazioni

Proseguono nel mese di Agosto i controlli sulle strade legnanesi da parte del personale del Nucleo Operativo stradale del Comando di Polizia Locale di Legnano.

Particolarmente intensa l’attività posta in atto nella giornata di mercoledi 22 agosto, durante la quale sono stati disposti controlli particolari nell’ambito della campagna di sicurezza stradale.

In seguito al controllo di 52 veicoli sono state accertate 11 infrazioni al Codice della Strada particolarmente gravi: 2 per guida veicolo senza patente perché mai conseguita; 2 per circolazione di veicolo a motore senza prescritta assicurazione; 2 per circolazione di veicolo a motore senza revisione; 1 per circolazione di veicolo a motore sottoposto a fermo amministrativo; 2 per circolazione con uso di telefonino alla guida di veicolo; 1 per circolazione senza documenti; 1 per incauto affidamento veicolo a persona senza patente. Nella zona centrale della Città, i controlli hanno portato all’accertamento di 24 soste insidiose con erogazione della corrispondente sanzione.

Contestualmente il Nucleo stradale, in collaborazione con la locale caserma dei Carabinieri e il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha provveduto ad effettuare controlli di sicurezza fermando 3 cittadini extracomunitari ( un nord africano, un sudamericano, una cittadina extra UE), tutti con numerosi precedenti di polizia, che sono stati rapportati alla Procura ed alla Questura per l’avvio delle procedure di espulsione. Dall’inizio della settimana il Comando ha provveduto ad evadere 14 segnalazioni di cittadini relative a problematiche di vicinato e di antidegrado.