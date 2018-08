“Strisce blu in via de Cristoforis? Lo sapevamo benissimo”

(foto di repertorio)

«Premetto che ci sono molte cose che non mi vanno di questa amministrazione, e che non è affatto mio interesse difenderla» una tale premessa, al telefono, è di quelle che non si possono ignorare.

A farla è stato un consigliere di condominio di uno dei tre palazzi residenziali che ci sono in via De Cristoforis, davanti ai quali sono state apposte, nelle giornate scorse, le strisce blu.

Il residente, avendo letto l’articolo di Varesenews sulla questione di via De Cristoforis, si è preso la briga di chiamarci per precisare la situazione, almeno dalla parte di uno dei tre condomini coinvolti.

«Noi lo sapevamo, eccome, che in via De Cristoforis dovevano esserci le strisce blu, e se la lettera che avete pubblicato è di un residente della via, mi stupisce molto che non lo sapesse. Più che altro perchè anche da noi, a settembre scorso, avevano già messo i cartelli che anticipavano l’arrivo delle strisce: di più, erano già arrivati gli operai. Sono stati fermati proprio da alcuni residenti, che hanno spiegato loro che un metro e quaranta di quella strada era di proprietà del condominio, e quindi il comune non ci poteva lavorare. Così i lavori si sono fermati».

In particolare, i lavori sono stati sospesi fino all’incontro con l’assessore competente, Andrea Civati: «Il quale ha ricevuto la delegazione del mio condominio, per chiarire la situazione e arrivare a un accordo» Una situazione che vedeva i condomini come proprietari di quel pezzo di strada in virtù di una convenzione provvisoria, oltre la quale il terreno sarebbe tornato al comune: una convenzione che, con i tempi della burocrazia, tale era rimasta per decenni. «Verificato questo, abbiamo accettato le strisce blu, che francamente non è che siano il nostro peggior problema».

Il condomino, che preferisce non venga pubblicato il suo nome, è infatti d’accordo con quella parte della lettera che lamenta «Il fatto che qui non puliscono mai, e ce ne sarebbe da fare visto che abbiamo di fronte a noi dei locali aperto tutti i giorni – e notti. E il fatto che esiste un solo fioco lampione per tutta la via, che alla sera è pressocchè al buio».

Per quanto riguarda invece la consapevolezza delle strisce: «Non si può proprio dire che non lo sapessimo. Anzi, poichè eravamo stati ricevuti a gennaio, ci sembrava anche di avere aspettato parecchio dopo l’accordo». Naturalmente: «Questo vale per il nostro condominio, anche se dò per scontato che la situazione sia stata trattata nello stesso modo anche con gli altri due condomini. Fino a prova contraria…»