Strisce blu in via Pasubio: “decideranno i residenti”

Sulle nuove strisce blu segnalate in questi giorni dai lettori, dopo via De Cristoforis è arrivata una segnalazione in via Pasubio, vicino a piazza Libertà, che ha creeato molto rumore sui social.

In realtà la segnalazione riguarda via Pasubio e via Ortigara: e, premesso che, per entrambe, si trattava di vie che dovevano diventare blu da tempo, ed erano già segnalate nella mappa di Varese si muove (CONTROLLA LA MAPPA QUI). in questo caso l’amministrazione ha deciso di sospendere momentaneamente l’esecuzione del provvedimento che avrebbe riguardato una parte di via Pasubio.

Il Comune propone ai residenti di realizzare una consultazione interna tra i condomini e residenti perché decidano tra di loro, a maggioranza, se vogliono o no gli stalli blu. «La regolamentazione di via Pasubio era stata decisa esclusivamente per evitare la sosta selvaggia nella strada e migliorare la qualità della vita dei residenti– spiega l’assessore Civati – Se però tale iniziativa non dovesse essere condivisa dalla maggioranza, vista la posizione esterna rispetto all’area di tariffazione, per l’amministrazione non vi è nessuna necessità di proseguire con la realizzazione di nuovi stalli: decideranno i residenti. Nei prossimi giorni convocheremo gli amministratori dei condomini e lasceremo a loro la decisione».