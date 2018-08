Stuprate dal branco due turiste varesine

Violentate da quattro ragazzi incontrati in un bar di Menaggio. È accaduto a due ragazzine di soli 17 anni residenti in provincia di Varese, che si trovavano in vacanza sul Lago di Como.

Le indagini sono seguite dai carabinieri di Como che nelle scorse ore hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale di gruppo tre ventenni, un italiano e due stranieri, forse europei, mentre starebbero ancora cercando una quarta persona che avrebbe lasciato l’Italia.

I fatti secondo il racconto delle due ragazzine sarebbero avvenuti ai primi di agosto. Le due giovani avrebbero incontrato i quattro nel bar: una serata in compagnia, qualche bicchiere e poi i ragazzi le avrebbero convinte a seguirli fuori e ad allontanarsi con loro.

I quattro le avrebbero violentate a turno. I segni di violenza sono stati confermati dagli accertamenti medici effettuati in ospedale, dove le ragazze sono state accompagnate dai familiari.

La Procura di Como ha quindi deciso di procedere con i fermi. Tre dei quattro presunti componenti del gruppo sono in carcere al Bassone di Como.

Si tratta di Nicholas Pedrotti, 22 anni, barista residente in provincia di Sondrio, a Chiesa Valmalenco. Il ragazzo aveva lavorato in un locale di Menaggio e anche gli altri due fermati, stranieri, ventenni, sono lavoratori stagionali di strutture turistiche della zona del Lario. Le loro generalità non sono state rese note, così come quelle del quarto presunto stupratore, ancora irreperibile.