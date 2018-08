Summer Cup: calcio, sorrisi e beneficenza gli ingredienti vincenti

Non bastano i numeri a spiegare le emozioni della prima edizione della Ternatese Summer Cup, torneo giovanile che si è svolto dal 15 al 17 giugno a Ternate, riservato alla categoria Under 12 con Inter, Juve, Genoa, Samp, Torino, Roma, Brescia ed Hellas Verona.

I 162 giovani atleti provenienti da 6 regioni, le 27 partite disputate, le quasi 1400 persone che hanno riempito la tribuna del campo sportivo di Ternate sono stati i protagonisti per il raggiungimento di quella che è stata la cifra più importante: 1200 Euro. Questa è la cifra che oggi, giovedì 9 agosto alla Fondazione Molina di Varese, la dirigenza della Ternatese con il presidente Donato Lacerenza in prima persona, ha donato alla Onlus “Ii Colori del Sorriso” che da anni portano gioia e divertimento nei reparti ospedalieri di Varese.

Commenta con un pizzico di orgoglio e uno di commozione il presidente della Ternatese Donato Lacerenza: «Siamo riusciti a organizzare questo evento grazie ai tanti sponsor che ci hanno dato una mano, così come i comuni di Ternate e limitrofi che si sono messi a disposizione perché tutto andasse per il meglio. Noi siamo una Asd (associazione sportiva dilettantistica, ndr) e come tale non abbiamo scopo di lucro. Siamo orgogliosi di aver fatto tutto questo, rischiando un po’, per un’ottima causa, per persone che dedicano il proprio tempo a malati».

Più del calcio, però, a fare la differenza sono state le emozioni: «Ci sono stati momenti davvero toccanti. I volontari de “I Colori del Sorriso” sono sempre stati presenti e hanno capito il nostro spirito. Il momento più bello del torneo è stato il grande applauso per il piccolo Lorenzo».

Mauro Navarro, presidente de “I Colori del Sorriso”, ringrazia e spiega: «Ringraziamo per l’occasione che ci ha dato la Ternatese. Ammetto che all’inizio ero piuttosto scettico, ma è stata per noi una bella vetrina per mostrare il nostro lavoro»

«Per il prossimo anno – svela Lacerenza – ci stiamo già muovendo e pensiamo di allargare il format a 12 squadre, con un giorno in più di gare e la cerimonia di inaugurazione in piazza a Ternate. Sceglieremo sempre un’associazione del nostro territorio, così da consegnare loro mano-mano la nostra offerta».