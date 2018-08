Suona l’allarme della Sala Montanari: residenti esasperati

Da due giorni suona ogni due ore. I residenti delle vie limitrofe, esasperati, si sono rivolti a tutti: 112, polizia locale, comune.

A rendere difficile la situazione è il sistema d’allarme della Sala Montanari di Varese, sede anche dell’assessorato alla Cultura del Comune, chiusa in questi giorni d’agosto.

Una residente di via Dandolo ha chiamato in redazione molto arrabbiata: « Telefoniamo ma non otteniamo risposte. Intanto quella sirena ci perseguita: ogni due ore parte, giorno e notte».

La Polizia locale, da noi contattata, si è detta al corrente della situazione e che è in corso l’intervento per mettere fine a questo supplizio d’agosto.