Super eroi, ragazzi speciali e zombie al cinema per ferragosto

La fantasia della Marvel ci regala un nuovo capitolo delle avventure dei super eroi con la capacità di rimpiccolirsi: Ant-man and the Wasp uscirà al cinema il 14 agosto.

In seguito agli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang (Paul Rudd) deve cercare di bilanciare le responsabilità familiari con quelle da super eroe, soprattutto quando verrà reclutato per una nuova missione da Hope van Dyne (Evangeline Lilly) e dal Dr. Hank Pym (Michael Douglas). Scott dovrà quindi tornare a vestire i panni di An-Man e combattere fianco a fianco con Wasp.

Darkest minds, al cinema dal 14 agosto, racconta una storia inquietante e misteriosa.

Nel giorno del suo decimo compleanno, Ruby (Amandla Stenberg) acquista improvvisamente poteri sovrumani che non riesce a controllare, tanto da indurre i genitori a chiamare le autorità e spedirla a Thurmond, classificato come un «campo di rieducazione». Un’ epidemia dalle cause ignote ha fatto strage di bambini e quelli che sono sopravvissuti, come Ruby, hanno acquistato nuove e strane abilità.

Dopo 6 anni a Thurmond, Ruby riesce ad evadere e si unisce a un gruppo di ragazzi in fuga proprio come lei. Sebbene si senta attratta dal leader del gruppo, Liam (Harris Dickinson), la protagonista sente che non è prudente lasciarsi coinvolgere e si rende ben presto conto che anche il suo compagno di viaggio nasconde un oscuro segreto…

The end? L’inferno fuori è un film horror made in Italy, nelle sale dal 14 agosto.

Claudio (Alessandro Roja) è un uomo d’affari senza scrupoli, viscido e cinico. Mentre si reca nell’ufficio di un cliente per un importante lavoro, rimane bloccato nell’ascensore. Quello che inizia come un fastidioso contrattempo diventa in un terribile incubo quando, consultando le ultime notizie, l’uomo apprende che a Roma si sta diffondendo un virus che trasforma le persone in zombie. Asserragliato nell’ascensore, alla mercé di creature orrende intenzionate ad attaccarlo, Claudio dovrà lottare per la propria vita.