Svolta sui consumi di energia: il Comune risparmierà 100mila euro l’anno

L’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa darà un “taglio” di circa 100mila euro l’anno alle spese energetiche degli edifici pubblici.

Con questo obiettivo è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta il progetto per l’efficientamento energetico degli edifici del Polo comunale: Municipio, Casa delle Associazioni, palestra e scuole.

L’intervento prevede la sostituzione di 823 lampade tradizionali con nuovi sistemi illuminanti a Led a basso consumo, ma anche la posa di pannelli fotovoltaici per complessivi 90 kWp sul tetto della palestra e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di cogenerazione esistente. Inoltre verrà installata una colonnina per il rifornimento per le vetture elettriche.

Il costo complessivo dell’intervento sarà di circa 575mila euro, totalmente a carico dell’operatore privato che si aggiudicherà la gara d’appalto che verrà bandita a breve.

Il Comune corrisponderà all’operatore un canone annuo di circa 100mila euro, cioè la metà degli attuali 207mila euro spesi ogni anno alla voce “energia” degli edifici interessati dal progetto.

La concessione avrà una durata di 10 anni, arrivando così ad un risparmio stimato di un milione di euro.

Soddisfatto il sindaco Massimo Mastromarino: «Con questo progetto portiamo a compimento un altro importante obiettivo del nostro programma elettorale».