“E.T.” al cinema all’aperto di Angera

Continua il viaggio nel mondo del cinema e del linguaggio proposto dalla biblioteca comunale di Angera, in alcuni luoghi suggestivi della città.

La rassegna di cinema itinerante all’aperto “Cinema… in viaggio” è ospitata in cortili, giardini e piazze angeresi, con film adatti a pubblici differenti, con una particolare attenzione alla tematica del linguaggio in tutte le sue forme. Questo progetto rientra tra le attività di valorizzazione della biblioteca previste quest’anno dall’Assessorato alla Cultura sul tema Voci, lingue e linguaggi tra i libri e viene realizzato in collaborazione con l’Associazione Comitato genitori…piccoli da soli grandi insieme.

Il quinto appuntamento è giovedì 23 agosto alle ore 21.30, nel cortile delle scuole in via Dante 2. Il film scelto per questa location è “E.T. l’extra-terreste” di Steven Spielberg, pensando ai bambini di oggi che potranno emozionarsi alla scoperta di questo racconto fantastico e ai bambini di ieri che potranno riscoprire un classico della loro infanzia: era il 1982 ma la figura di E.T. è rimasta nell’immaginario culturale di molti, divenendo una vera e propria icona pop. Questo film si inserisce nella nostra rassegna sul linguaggio perché narra dell’incontro tra personaggi che non possiedono un linguaggio in comune ma riescono a sviluppare un legame profondo, chiamato amicizia.

Trama: Un’astronave proveniente da un altro pianeta involontariamente dimentica sulla Terra uno dei membri della spedizione. Il piccolo alieno diventa amico di Elliot, un bambino di dieci anni, che lo scambia per uno strano animale. Elliot, insieme ai fratelli, cercano di aiutare l’extra-terrestre a rimettersi in contatto con i suoi simili.

INGRESSO GRATUITO

In caso di pioggia tutte le proiezioni si terranno in Biblioteca, in Via dei Mille 5.

Prossimo appuntamento con il cinema:

Venerdì 14 settembre ore 21.00 presso il cortile delle scuole in via Dante 2: SING di Garth Jennings

Per info:

Ufficio Turistico, Piazza della Vittoria – Tel.0331 931915 email turismo@comune.angera.it

Biblioteca, Via dei Mille – Tel. 0331 932006 – email biblioteca@comune.angera.it