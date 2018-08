Tagliati e mai ripiantati, nessuno sa quanti alberi ci sono sui viali della città

La battaglia per salvare dalle motoseghe 14 tigli lungo il Viale della Gloria, sacrificati per fare spazio alla rotonda della Coop, ha infiammato gli animi per settimane. Ma quanti sono gli alberi tagliati (e mai ripiantati) lungo i viali della città? La risposta breve: tantissimi, ma nessuno lo sa con esattezza.

Sulla carta il patrimonio arboreo dei viali della città è di 16.000 piante, un numero enorme se si pensa che nei parchi pubblici ce ne sono “solo” 4.000. Ma questi numeri ormai non rappresentano più la realtà. Malattie, maltempo o interventi stradali negli anni hanno causato numerosi abbattimenti e nella stragrande maggioranza dei casi non c’è stata alcuna nuova piantumazione. Anni di totale disinteresse che hanno generato buchi enormi lungo i filari: un centinaio solo lungo via Palermo, un’ottantina sul Viale della Gloria (senza considerare gli ultimi), almeno 50 sul viale Boccaccio e così via.

Una situazione che nel tempo è andata costantemente peggiorando. Nel 2015, infatti, VareseNews fece una prima conta degli alberi mancanti sui principali viali della città e in quell’occasione Agesp spiegò che era in corso una mappatura della situazione per capire l’entità del problema. Solo che dopo 2 anni di quella mappatura non c’è più traccia. In comune non l’hanno mai vista e la stessa azienda fa sapere che non esiste un conteggio complessivo ma solo «ricognizioni specifiche in caso di interventi particolari». Tradotto: nessuno lo sa.

E così si naviga a vista, anche in comune. «Sul Viale della Gloria la Coop andrà a ripiantare 34 tigli -spiega l’assessore Paola Magugliani, tra le cui deleghe c’è anche quella del verde- mentre nella zona dei Cinque Ponti le compensazioni per altri interventi immobiliari porteranno altri alberi». Un aiuto decisamente più consistente arriverà però dai 330.000 euro che Palazzo Gilardoni ha stanziato per gli interventi straordinari di ripiantumazione e sui quali ha dettato delle priorità: «l’area del cimitero principale, via Venezia, Costa e Caprera», spiega Magugliani. Ma senza una mappatura completa della situazione come si fa a sapere se quelle sono le zone messe peggio e se i soldi basteranno? «Beh, bastano gli occhi per capire che la situazione è grave e che servirebbero ancora più soldi». Ma quanti di più nessuno lo sa.