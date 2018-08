Tango per bambini con autismo

L’hanno chiamata “Milonga solidale” ed è una bella iniziativa della Fondazione Renato Piatti che si terrà venerdì 28 settembre alle 19 e 30 nel piazzale dello Sport numero 16 presso l’ippodromo Snai di San Siro a Milano. L’iniziativa è promossa da Alberto Agnelli, formatore aziendale, counselor e, naturalmente, insegnante di tango argentino, con la direzione artistica della maestra Anna Marzi.

Una serata per gli appassionati del famoso ballo argentino e anche per chi vorrebbe diventarlo, interamentededicata alla buona causa dei piccoli con autismo.

Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona. L’incasso sarà devoluto in favore dei bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) della Fondazione Renato Piatti.

Per informazioni e iscrizioni www.studiocometis.com

Tel. 348.4759614

albertoagnelli@studiocometis.com